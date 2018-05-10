مساعي لزيادة إنتاج النفط الليبي لمليوني برميل يوميا بحلول “2022”

العنوان-إبردين

افتتح منتدى رفيع المستوى للنفط والغاز في أبردين بأسكتلندا الثلاثاء بمشاركة مؤسسة النفط الوطنية الليبية وبعض من أكبر شركات النفط البريطانية.

وينظم المنتدى مجلس الأعمال الليبي البريطاني بالتعاون مع كل من شركة النفط والغاز في المملكة المتحدة ومجلس صناعات الطاقة ، وغرف التجارة في أبردين وغرامبيان.

ويدرس المنتدى كيف يمكن للشركاء الدوليين المساعدة في زيادة إنتاج ليبيا إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022.

ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعريف الشركات البريطانية بأثر مساهمتها واستثمارها في زيادة التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز ، حسبما أوضح مكتب المعلومات في شركة نفط الشمال.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة نفط الشمال مصطفى صنع الله “الهدف من مشاركتنا هو مناقشة وتقديم الفرص العظيمة المتاحة لإعادة الإعمار والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا” ، مؤكدا أن شركة النفط الوطنية مستعدة للعمل مع الاستشاريين والمقاولين ذوي المؤهلات العالية والباعة ومقدمي الخدمات في قطاع النفط والغاز.

وكانت “المؤسسة الوطنية للنفط” قد أعلنت العام الماضي عن خطة طموحة لزيادة إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يومياً ، أي أكثر من ضعف مستواها الحالي وأعلى مستوى لها منذ عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية