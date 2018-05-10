مدير دائرة توزيع جنوب بنغازي: تمت معالجة 95% من أضرار الحرب بالدائرة

بنغازي 10 مايو 2018 (وال) – أفاد مدير دائرة توزيع جنوب بنغازي المهندس علي بورزيزة بأن أضرار الحرب بالدائرة تمت صيانتها بنسبة 95%, ولا يزال هناك فقط نسبة بسيطة بمنطقة قنفوذة تحت الصيانة.

ومن جهته، قال رئيس مكتب التشغيل والصيانة السريعة بدائرة توزيع جنوب بنغازي المهندس أبوبكر العشيبي لوكالة الأنباء الليبية إن دائرة جنوب بنغازي والتي تمتد من سيدي منصور إلى منطقة جروثة تم صيانتها بشكل كامل تقريبا شاملة “منطقة سيدي فرج , الهواري , السيدة عائشة , القوراشة , الفعاكات , حي لبنان , الحي الجامعة , مشروع الصفصفة , أم ارحيمنة , قرية المسامير , قنفوذة , بوصنيب”.

وأشار العشيبي إلى وجود بعض العراقيل التي تواجه دوائر سهل بنغازي , وهي مشكلة التوصيلات الجديدة داخل نطاق الدائرة , حيث إنه نظراً لنقص المواد تم إصدار قرار من مدير إدارة توزيع سهل بنغازي بعدم قبول التوصيلات الجديدة.

وأضاف رئيس مكتب التشغيل أن هناك ضرورة لتوفر المواد الاحتياطية بمخازن الدوائر , فالمناطق التي تقع خارج التخطيط العمراني مثل “منطقة الفعاكات والقوارشة” التي تحتاج إلى أعمدة للضغط العالي.

وتابع أن هذه الأعمدة متعرضة بشكل كبير إلى حوادث إما مرورية أو طبيعية كالرياح , لهذا تحتاج الشركة مخزون من الأعمدة للصيانة الفورية فور تلف أي عمود سواء في دائرة جنوب بنغازي أو باقي دوائر سهل بنغازي.

وطالب رئيس المكتب من المواطنين إلتماس العذر للشركة في الوقت الحالي , لعدم توفر المواد وتوفيرها للصيانات الطارئة.

واختتم العشيبي بقوله أشكر مدير إدارة توزيع سهل بنغازي ومساعد مدير الإدارة الذين أثبتوا أنهم أهل للكفاءة, فبسبب حنكتهم ومجهودات المهندسين والفنيين استطعنا إرجاع التيار إلى الأحياء والمنازل المتضررة بمدينة بنغازي. (وال – بنغازي) ع خ / هــ ع

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