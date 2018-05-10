صيانة 95% من الأضرار في دائرة توزيع الكهرباء جنوب بنغازي

قال مدير دائرة توزيع جنوب بنغازي التابعة للشركة العامة للكهرباء، علي بورزيزة، بأن أضرار الحرب في الدائرة تمت صيانتها بنسبة 95%، مبيناً أن نسبة بسيطة في منطقة قنفوذة ما زالت تحت الصيانة .

من جهته، قال رئيس مكتب التشغيل والصيانة السريعة في دائرة توزيع جنوب بنغازي أبوبكر العشيبي، إن الدائرة الممتدة من سيدي منصور إلى منطقة جروثة تم صيانتها بشكل كامل تقريباً.

كما كشف العشيبي عن وجود بعض العراقيل التي تواجه دوائر سهل بنغازي، متمثلة في مشكلة التوصيلات الجديدة داخل نطاق الدائرة، مشدداً على ضرورة توفر المواد الاحتياطية في مخازن الدوائر بالمناطق التي تقع خارج التخطيط العمراني مثل “منطقة الفعاكات والقوارشة” التي تحتاج إلى أعمدة ضغط عالي.

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