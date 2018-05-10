الجنائية الدولية تنتقد استمرار عمليات الإفلات من العقاب بليبيا

العنوان-نيويورك

عبرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن أسفها لعدم تحرك حكومة المجلس الرئاسي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأضافت بنسودا في إحاطة لمجلس الأمن أنها ستصدر العديد من مذكرات الاعتقال التي يراها مكتبها مناسبة لإنهاء الإفلات من العقاب في البلد الذي مزقته الحرب.

في غضون ذلك ، قال المندوب الليبي في مجلس الأمن الدولي ، المهدي المجبري ، إن الحكومة الليبية لا تؤخر تسليم المجرمين المطلوبين ، كما أنها لا تدعم الإفلات من العقاب ، بل إن انعدام الأمن والتحديات الحالية في البلاد تعيق مثل معالجة هذا الوضع.

وأضاف المجبري إنه يتعين على المجتمع الدولى التركيز على محاربة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب التى تنقل المهاجرين إلى ليبيا للعبور إلى أوروبا ، منتقدا تركيز أعضاء مجلس الأمن على الإساءاتالحقوقية في ليبيا.

في غضون ذلك ، أعرب ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا ودول أخرى عن دعمهم لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ، وحثوا على تسليم المجرمين مثل مثل سيف الإسلام القذافي والعقيد محمود الورفلي وغيرهم من المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011.

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