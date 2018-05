المتوسط:

وزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مطويات إرشادية عن السلامة المرورية، بمناسبة أسبوع المرور العربي الموحد.

وكانت عدد من مديريات الأمن، بدأت احتفالات بمناسبة الأسبوع العربي للمرور، منذ 4 مايو الجاري.

