الإندبندنت: ترامب نسخة أميركية من القذافي

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا للكاتب “روبرت فيسك” بعنوان “ترامب جعل نفسه نسخة أميركية من القذافي .”

وشرح فيسك أنه كان يفكر أثناء كتابة المقال في الطريقة المندفعة التي انسحب بها ترامب من اتفاق دولي، وبمن يذكّره ترامب، وفكر في مقارنته بالرئيس الأمريكي المتبجح والعنصري روزفلت الذي كان يستمتع بالحروب وإطلاق التهديدات، لكنه توصل في النهاية إلى أن ترامب بهذا الشكل الذي اتخذ به القرار، وما فيه من اتباع لأهوائه وعدم إنصات للآراء الأخرى قدم نفسه للعالم على أنه نسخة أمريكية من الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان منفصلا عن الواقع بشكل كامل”.

ويعدد فيسك أوجه التشابه بين الرجلين ويصفها بالمزعجة، مشيرا إلى أن القذافي كان متبجحا، مختالا مثل طاووس، منفصلا عن الواقع ومهووسا بالنساء ولا يتبع إلاّ أهواءه، وأنه جعل كاتبا ما، يضع له “الكتاب الأخضر” كذلك كتب آخرون لترامب دليله الاقتصادي.

ويضيف فيسك: لقد كان القذافي ممتلئا بالحقد على معارضيه، كما كانت آراءه بخصوص منطقة الشرق الأوسط شاذة، إذ اقترح بكل جدية إنشاء دولة واحد للفلسطينيين والإسرائيليين معا واقترح أن يصبح اسمها إسراطين، وفي ذلك شبهٌ بخطوة ترامب القاضية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وشبّه المقال البيت الأبيض الآن بخيمة القذافي، التي أخذها القذافي معه في كل مكان. لم تكن مشاهدة ترامب للتلفزيون في وقت متأخر من الليالي خلافا لإصرار القذافي على ممارسة عمله في خيمته.

وكانت مصافحة القذافي أسطورية – وكذلك القبلة التي تلقاها من توني بلير، الذي كان ذليلا أمام القذافي في ليبيا كما كانت تيريزا ماي أمام ترامب في واشنطن.

ويضيف فيسك، كان القذافي يدير الدولة من خلال عائلته، وحتى أنه حافظ على علاقات جيدة مع روسيا، كما كانت خطاباته لا نهاية لها، فقد كان يحب صوت صوته، وعلى الرغم من أنه يكذب باستمرار، فقد اضطر جمهوره للاستماع خوفا من غضبه.

وقبل كل شيء، كان القذافي منفصلا تمامًا من الواقع، فهو يكذب ويصدق أكاذيبه، وكان يؤمن بالعالم الذي أراد أن يؤمن به، حتى لو كان هذا العالم غير موجود. كان من المفترض أن يجعل مشروع النهر الصناعي العظيم منه ليبيا دولة عظيمة مرة أخرى.

وإذا بدا كل هذا غريبا، فهناك مقاربة غريب أيضا بين ترامب وغيره من قادة الشرق الأوسط – يتبادر إلى الذهن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي زعم أن سحابة مقدسة ظهرت فوق رأسه عندما تحدث في الأمم المتحدة ثم أنكر أنه قال ذلك، إلى أن أظهر له معارض سياسي إيراني شريط الفيديو.

وتابع الكاتب، أتساءل ، بعد أداء ترامب الأخير المشين، سنسمع قريباً من أحمدي نجاد مرة أخرى، الرجل الآخر الوحيد الذي قد نقارنه بالرئيس الأمريكي، كما أفترضُ ، هو “رجل الصواريخ” الكوري، هو نفسه الذي بدا قبل بضع ساعات أنه الرجل الذي قد يقدم لترامب جائزة نوبل.

بالطبع ، نحن نعرف ما الذي يعنيه انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، إلى جانب أكاذيبه وحججه المزورة حول الاتفاق الأصلي: فالولايات المتحدة هي الآن جزء من السياسة الخارجية لإسرائيل. لقد اعتاد العرب أن يقولوا أن إسرائيل ولاية أمريكية. لكن الآن أصبحت الولايات المتحدة جزءًا من دولة إسرائيل.

وقد تضمن ذلك الخطاب الشائن لترامب 7 إشارات إلى “الإرهاب” فيما يتعلق بإيران ، “الدولة الراعية للإرهاب” ، “تدعم الوكلاء الإرهابيين” ، “حكم الإرهاب” ، “نظام الإرهاب العظيم” ، “الأموال … الإرهاب” ، ” دعم الإرهاب” “الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب “وهكذا دواليك، وهذا يكاد يكون مماثلا لخطابات بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة.

وعن التاقض في خطاب إدارة ترامب يقول الكاتب:

هل من المفترض أن نصدق مثل الأطفال، أن إيران الشيعية تدعم تنظيم القاعدة السني عندما كانت تقاتل القاعدة في العراق وسوريا، من المفترض أن نعتقد أن “وثائق المخابرات” الإيرانية القديمة “تقدم دليلاً قاطعاً” على أن وعد إيران بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية هو كذبة. عندما يمكن أن تمزق بشكل صارخ معاهدة دولية وافقت عليها الحكومة الأمريكية نفسها. كان هذا ما فعله بعض الزعماء الأوروبيين، واحدٌ على وجه الخصوص، في الجزء الأول من القرن العشرين ” أي هتلر”

ولهذا السبب ، استمتعتُ كثيراً بتعبير ترامب عن الحب للإيرانيين. فكل رؤساء الولايات المتحدة يقولون كم يحبون الناس الذين هم على وشك غزوهم!. قال بوش الشيء نفسه عن العراقيين. وكذلك فعل ريغان قبل أن يقصف ليبيا القذافي.

والآن يشعر ترامب بالأسف تجاه “الإيرانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة”. لقد ذكّرنا ترامب في كل الأوقات عندما “ازدهرت إيران بسلام” و “قادت الإعجاب بالعالم” ولم يكتشف أحد أنه كان يشير إلى إيران الشاه التي أبقت شرطة السافاك التابعة لها الإيرانيين في حالة من الخوف الدائم والإرهاب من خلال برنامج تعذيب وحشي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية