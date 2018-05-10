ليبيا تشارك في معرض دولي للكاريكاتير يقام بمصر

شاركت ليبيا في المعرض الدولي للكاريكاتير الذي يقام سنويا بجمهورية مصر العربية بمشاركة عشرات الفنانين من مختلف دول العالم.

وقال الفنان الليبي محمد قجوم المشارك في المعرض، في تدوينة له بموقع “فيسبوك” انه شارك رفقة فنانين آخرين في المعرض باسم ليبيا.

وأضاف “رغم كل الظروف وللسنة الخامسة على التوالي صممت بأن أكون متواجدا لا باسمي كرسام بل باسم ليبيا التي شوهت وطمست معالمها، لعلي أساهم ولو بفني لنقل الوجه الآخر الغني بالفنانين والمبدعين في بلدي إلى العالم لعل صورة الإرهاب والقتل تمحى من عقول بعظهم”.

وتابع ” تفاجأت بغياب أو بالأصح (بتغييب) تام لتغطية هذا الحدث في جميع وسائل الإعلام الليبية (مرئية مسموعة أو مكتوبة مقروءة) الآن لا أعلم هل السبب شخصي أم هو تجاهل لفن أعتبره الكثيرون فنا(هجينا) لا يرتقي لباقي الفنون” وأردف “وهم في قمة الجهل في ذلك لأن فن الكاريكاتير عالميا يعتبر ويصنف من أقوى الفنون وأكثرها تأثيرا وتعبيرا وقوة لنقل واقع أو ترجمة وجهة نظر أو تحليل لأي موضوع اجتماعي سياسي أو رياضي كان،بأبسط الخطوط التي تختزل ألألف الكلمات و المقالات في أحيان كثيرة”.

وزاد قجوم “نجد معظم(الإعلاميين والنقاد والمتابعين للحركة الفنية في ليبيا وأنا أشك في ذلك) أجدهم يتلاهثون ويتسابقون على تغطية مهرجانات ومعارض بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، كما نجد مراسلين لقنوات ليبية تقيم خارج ليبيا تقوم بإرسال مراسليها لتغطية هكذا أحداث فنية داخل ليبيا وخارجها وهو شيء جميل ومشجع” وأردف لكن “استغرابي وتعجبي لهؤلاء والذين أعرف منهم الكثيرين شخصيا وبكل تأكيد يتابعون أي حدث فني داخل أو خارج ليبيا (وبكل تأكيد لديهم العلم بموعد افتتاح هذا المهرجان )، استغرابي هو لماذا هذا التجاهل للتغطية الإعلامية لهكذا مهرجان دولي ليبيا هي من أبرز المشاركين به؟”.

وأضاف قجوم “تفاجأت بإحدى متابعات صفحتي الخاصة بنشر أعمالي الكاريكاتيرية، بأنها قامت بتغطية لهذا الحدث ولو على نطاق ضيق، لا أعرفها شخصيا لكني أيقنت بأن هناك من لهم حرفية وأمانة ووطنية وحياد الصحفي، ويتابعون وبكل أمانة و تجرد كل ما يساهم في رقي هذا البلد”.

وختم بالقول “تحية لهذه ( الصحفية المجهولة) وكلي شكر وتقدير لما نشرت ليس لي شخصيا بل ( للتنويه ) لهذا المحفل العالمي والذي تشرفت بأن أمثل أسم بلدي الحبيب ليبيا به والشكر موصول لباقي الفنانين المشاركين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية