المتوسط:

كرم آمر الكلية العسكرية، اللواء امراجع العمامي، ضباط وضباط صف وجنود والأطباء وكل العاملين في الكلية.

ومن جهته، أعرب مكتب التوجيه المعنوي في الكلية العسكرية، على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الخميس، عن شكره لمنتسبي الكلية وطاقم الأطباء والعاملين بها، وحثهم على المزيد من الجهد والعمل وفاءًا لتضحيات الشهداء.

وأضاف المكتب، أن هذا التكريم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، ببناء وتطوير والرقي بالمؤسسة العسكرية، وقام بتكريم الطلبة الأوائل من خريجي الدفعة الـ 51 للكلية العسكرية.

The post آمر الكلية العسكرية يكرم ضباط الصف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية