الخيالي: لم أتدخل في الصراع بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان ولم أتواصل معهم

ليبيا – وصف عميد بلدية سبها حامد الخيالي الوضع في المدينة بالقلق جدا في ظل تساقط قذائف الهاون العشوائية على كافة أنحائها ووقوع إصابات بين السكان وهو ما يدل على أن هناك أجندات أخرى تهدف إلى نقل المعركة لداخل أحياء المدينة وخلق فوضى أمنية فيها.

الخيالي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد أن هذا الحال يأتي في ظل غياب تام لدور الدولة فالصراع محتدم والمدينة محتقنة والوزراء لم يتواصلوا مع البلدية وإن كان في الأقل لتوفير إمكانيات إنسانية فالمدينة تعاني على كافة المستويات وتحتاج لدعم عاجل من الجيش ورجال الشرطة فضلاً خدمات الصرف الصحي المنهارة التي تنذر بكارثة بيئية وإنتشار البعوض المسبب لعديد الأمراض بالإضافة لجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية.

وأضاف بأن أصوات أسلحة الإشتباكات لا تسمع الآن لبعد مسافة أرض المعركة التي تقدر بـ5 كيلومترات والقذائف إنقطعت على أمل أن يكون هذا الصمت بشير وقف لإطلاق النار لتبقى جرائم قتل شخص هنا وهناك وهي جرائم عادية ويومية في وقت لم يسمع فيه الخيالي أي شيء عن تقديم أي دعم من حكومة الوفاق بإستثناء السيولة النقدية والوقود الواصلة إلى كل مناطق الجنوب والتين حالت الأوضاع الحالية دون توزيعهما بين السكان فيما لم يتدخل الخيالي في موضوع الصراع بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان ولم يتواصل معهم.

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