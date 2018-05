بلدية تاورغاء ترسل مواد إغاثية لمخيم «قرارة القطف»

المتوسط:

أرسل مكتب الشئون الاجتماعية ببلدية تاورغاء، اليوم الخميس، كميات من المواد الإغاثية تحتوي على مواد غذائية وتموينية إلى مخيم قرارة القطف.

وأوضحت بلدية تاورغاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الخميس، أن هذه المساعدات مقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة

وجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة في مدينة مصراتة تمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري، في ظل ظروف متدهورة تمر بها الأسر العالقة في مخيمات صحراوية مؤقتة تفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.

