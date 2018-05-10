الكهرباء تبحث الدعم التركي

أبدت تركيا استعدادها التام للتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة الكهربائية، بحسب ما ذكره السفير التركي لدى ليبيا، أحمد دوغان، خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس علي ساسي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء تاريخ التعاون الليبي التركي بمجال الطاقة الكهربائية والمشاريع التي ساهمت فيها الشركات التركية ضمن هذا المجال، وسبل استئناف التعاون بين الجانبين.

وبدوره، قال ساسي أن الشركة العامة للكهرباء ربطتها عد مشاريع سابقة مع شركات الطاقة التركية بينها مشروع محطة الخليج ومحطة أوباري البخارية، مؤكداً أن الشركة العامة مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع الجانب التركي وعودة أطقم الشركات التركية للعمل في ليبيا.

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