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المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر القرار رقم 495 بشأن نقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزارة العمل والتأهيل، كما أصدر القرار رقم 496 بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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