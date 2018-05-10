تونس: 11 إصابة خطيرة في اصطدام سيارات ليبية وتونسية بذهيبة

أصيب أحد عشر شخصا بين ليبيين وتونسيين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جدّ في الطريق الرابطة بين ذهيبة ورمادة التابعتين لولاية تطاوين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لمتابعة حالتهم الصحية.

وقالت مصادر إعلامية تونسية إن الحادث جدّ مساء أمس الأربعاء في الطريق المؤدية إلى ليبيا وأصيب فيه سبعة ليبيين وأربعة تونسيين من بينهم طفلة ليبية حالتها حرجة جدّا وقد نقلوا في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي برمادة لكن خطورة الإصابات فرضت نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بتطاوين.

وأضاف مصدر من الحرس الوطني التونسي أن صورة الحادث تتمثل في اصطدام ثلاث سيارات (ليبيتان وتونسية) وأن أسبابه تعود إلى السرعة والمجاوزة الممنوعة وعدم الانتباه من طرف إحدى السيارات.

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