سلامة يلتقي المشري ويناقش معه التطورات الأخيرة في العملية السياسية

التقى الممثل الخاص غسان سلامة بالأمس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حيث ناقش معه التطورات في العملية السياسية، كما اطلع الممثل الخاص المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي.
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عين ليبيا
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