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سلامة يلتقي المشري ويناقش معه التطورات الأخيرة في العملية السياسية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

خالد المشري على اليمين وغسان سلامة على اليسار. [بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا]

التقى الممثل الخاص غسان سلامة بالأمس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حيث ناقش معه التطورات في العملية السياسية، كما اطلع الممثل الخاص المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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