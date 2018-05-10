ايطاليا تدعو لإجراء انتخابات في ليبيا

دعا السفير الايطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بيروني” إلى إجراء انتخابات في ليبيا والتزام جميع الأطراف بقبول نتائجها.

ونقلت السفارة الايطالية بطرابلس في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن بيروني قوله في مقابلة مع @Lettera43 أن المطلوب في ليبيا هو “المضي باتجاه الانتخابات بوجود قانون انتخابات متفق عليه، زيادة الأمن والاستقرار والالتزام الكامل من جميع الأطراف مسبقا للقبول بنتائج الانتخابات”.

وكانت ايطاليا أرسلت قطعة بحرية عسكرية إلى طرابلس في أغسطس من العام الماضي كما صوت البرلمان الايطالي في يناير الماضي على إرسال مزيد من الجنود إلى الأراضي الليبية.

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