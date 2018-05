مدير إدارة الإنتاج بـ«النهر الصناعي»: تصنيع قطع غيار محليا للصيانة

المتوسط:

أجرى إسماعيل الهاشمي عضو المجلس البلدي مصراته، اتصالا هاتفيا بيونس التليسي مدير إدارة الإنتاج بجهاز النهر الصناعي، لمتابعة سير العمل في صيانة عطل صمام التحكم بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة ، والذي تتزود منه البلدية بالمياه.

وبحسب بيان لبلدية مصراته، أكد «التليسي» بأنه تم تصنيع قطع غيار محليا، وخلال الأيام المقبلة، وبعد استكمال أعمال الصيانة سيتم زيادة كمية الإمدادات المائية بالمسار وسيكون أثره واضحاً للمواطنين.

