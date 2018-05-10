الأمم المتحدة تقدم مساعدات إنسانية لأهالي أوباري

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن تقديم مساعدات إنسانية لأهالي منطقة اوباري في الجنوب الليبي تمثلت في فصول دراسية جاهزة وسيارة رش مبيدات.

وبين البرنامج في تغريدة له بموقع “تويتر” “يواصل كل من @UNDPLibya و @GovernmentLY في زرع البسمة في وجوه مزيدا من أطفال أوباري وذلك من خلال تمكينهم من العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة حيث قام الطرفان بتزويد المدينة بفصول دراسية جاهزة”.

وأوضح البرنامج في تغريدة أخرى انه جرى أيضا تسليم اهالي اوباري سيارة رش مبيدات قائلا “تعمل سيارة رش المبيدات التي سلمها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى بلدية أوباري على مساعدة الفلاحين على مقاومة الآفات الزراعية وحماية محاصيلهم وذلك بهدف تعزيز القطاع الفلاحي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي”.

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