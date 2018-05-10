إزالة المطبات العشوائية المنتشرة على نطاق حدود مديرية أمن الابرق ـ القيقب

الابرق 10 مايو 2018 (وال) – شرع قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن الابرق ــ القيقب، بالتنسيق مع القوات المسلحة في إزالة كافة المطبات العشوائية المنتشرة على الطريق العام في نطاق حدود المديرية.

وبحسب الموقع الرسمي للمديرية على “فيس بوك” فأنه تم الشروع في تنفيذ الإزالة من أجل سلامة السائقين وتسهيل تحرك سيارات الإسعاف.

وذكرت المديرية أن قرار إزالة المطبات العشوائية جاء لمنع عرقلة تحرك قوات الجيش أثناء التنقل إلى محاور القتال. (وال – الابرق) ب خ / هــ ع

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