الشيباني: الوقت ما زال مبكراً للحديث عن نجاح الملتقى الوطني في مدينتي سبها وجادو

ليبيا- أكد عضو الهيئة التدريسية في جامعة سبها أحمد الشيباني أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن نجاح الملتقى الوطني للحوار المرعي من قبل الأمم المتحدة المنعقد في مدينتي سبها وجادو بوصفه مشروعاً أممياً على أمل أن يكون النجاح المبدئي من نصيبه حالياً.

الشيباني أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأنه مؤمن بمبدأ حتمية إنجاز دور الأمم المتحدة على الأرض وأهمية التحاور لأن هذه اللقاءات في أغلب المدن وما بعدها تأتي لتجميع الرؤية المجتمعية للوصول إلى تحديد المشاكل والبحث عن حلول ومن أبرز الإشكاليات الموجودة حالياً في الملتقى وغيره من المشاريع الأممية أو الوطنية هي حالة التشكيك والطعن التي أصبحت قيداً من أغلب المتابعين في ليبيا من دون منحها الوقت لإظهار ثمارها.

وأضاف بأن ليبيا تعيش في أزمة ازمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى والحلول ليست متيسرة وقد تكون موجودة من خلال هذه الملتقيات على الأقل النسبي منها لحل الإشكاليات على صعيد المدن مثل سبها وغيرها.

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