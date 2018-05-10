قطاع التربية والتعليم ببلدية شحات يحيل مرتبات موظفيه إلى المصارف

قال رئيس مكتب القسم المالي بشؤون التربية والتعليم ببلدية شحات أشرف جمعة الفقري، في تصريح خاص لمراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بأن القسم المالي بالقطاع قد أتم إعداد وإحالة مرتبات موظفيه خلال أشهر (يناير-فبراير-مارس-أبريل) لهذه السنة 2018 ميلادية، رسميآ إلى مراقبة الخدمات المالية ببلدية شحات ليتم بعد ذلك إيداعها بفروع المصارف التجارية كلآ حسب رقم حسابه.

وأضاف الفقري، بأن موظفي إدارة الشؤون الإدارية والمالية قد استطاعوا جاهدين بأن تكون مرتبات المعلمين وموظفي القطاع بالمصارف قبيل دخول شهر رمضان المبارك رغم العراقيل وصعوبة فرز من تبين وجود بعض المشاكل لديهم خاصة فيما يتعلق بموضوع “الازدواج الوظيفي” بحسب منظومة الرقم الوطني، الأمر الذي عالجه القسم المالي بالقطاع عن طريق توفير سجل للبيانات الخاصة بالعاملين.

هذا وقد صرحت “وزارة المالية والتخطيط” بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء منذ يومين عن إحالة المخصصات المالية لمرتبات أربع أشهر للموظفين العاملين بالمؤسسات العامة بالدولة إلى كافة مراقبات الخدمات المالية التابعة لها.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي “البيضاء” قد أعلن أمس الأول عن توزيع “سيولة مالية” على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بقيمة 300 مليون دينار.

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