الحصادي يطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درنة

دعا عضو مجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتاريخية من أجل حماية المدنيين في مدينة درنة.

وطالب الحصادي، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه الأربعاء، الرئاسي بحل الأزمة في درنة سلميًّا، ووقف القصف، ورفع الحصار عنها؛ تأكيدًا لما جاء في الاتفاق السياسي حول المدينة من بنود، منها تشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة بمدينة درنة بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتواصل مع مكونات المدينة للوصول إلى حل شامل، ووقف إطلاق النار الشامل الذي نص عليه الاتفاق.

يشار إلى أن قوات حفتر بدأت هجومًا موسّعًا لاقتحام مدينة درنة، التي تحاصرها منذ أكثر من عامين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية