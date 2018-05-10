العدالة والبناء يرحب باختيار طرابلس عاصمة للإعلام العربي

رحب حزب العدالة والبناء الخميس باختيار طرابلس عاصمة للإعلام العربي لسنة 2020-2019، وتكريم شخصيات وأعمال ليبية بجائزة الإبداع في الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأعربت إدارة الإعلام بالحزب، في بيان لها، عن أملها أن تقدم طرابلس أنموذجًا حضاريًّا مرموقًا يحتذى به في العمل الإعلامي، وأن يفتح هذا القرار آفاقا للتواصل مع أجهزة الإعلام وذوي المهنة؛ لتطوير وتنمية الإعلام العربي.

ودعت الإدارة في بيانها، وسائل الإعلام المحلية إلى الالتزام بالمهنية وتحري الدقة والمصداقية، وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصالح، مترحّمة على “شهداء الإعلام والصحافة الذين قضوا من أجل نقل الحقيقة دون زيادة أو نقصان في معارك التحرر من الطغيان والاستبداد والإرهاب في مختلف المدن الليبية”، حسب البيان.

يشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب اختار العاصمة العراقية بغداد عاصمة للإعلام العربى للعام الحالي.

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