انطلاق الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بكلية التقنية الطبية في طبرق الطبي

طبرق 10 يوليو 2018 (وال) – انطلقت بمركز طبرق الطبي أمس الإربعاء الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم العلاج الطبيعي في في كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق.

وقال رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز طبرق الطبي صالح المنشاوي أن الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017 ميلادي , من أجل اكتساب الطلبة خبرة العلمية والعملية لكيفية علاج المرضى،

وأكد المنشاوي أن الامتحانات سوف تستمر بعد شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن كلية التقنية الطبية في جامعة طبرق تحوي 6 أقسام علمية هي ” العام، و السنة التمهيدية الأولي، و تقنية المختبرات الطبية، و تقنية العلاج الطبيعي، و تقنية الأشعة العلاجية و التخدير و التغذية العلاجية “. (وال – طبرق ) ر إ / هــ ع

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