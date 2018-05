المتوسط:

طالبت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة مديرو مدارس التعليم الحر بالساحات الخارجية «تركيا – أوكرانيا» بإرسال ملفات الطلبة بمدارسهم.

وقالت الوزارة في خطابها:« بالإشارة إلى كتاب مجير إدارة الامتحانات بالوزارة رقم 16- 386 بشأن إحالة ملفات الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية بشقيها للعام الدراسي الحالي 2017 -2018 ، فيطلب منكم إحالة ملفات الطلبة فى مدة أقصاها نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 مايو الجاري»

The post «تعليم المؤقتة» تطالب المدارس التركية والأوكرانية بإرسال ملفات طلابهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية