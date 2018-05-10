اخبار ليبيا الان

قرار بوقف إطلاق النار في سبها

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر آمر منطقة سبها العسكرية المكلف من القيادة العامة “المبروك الغزوي” قرارا إلى اللواء السادس مشاة، ومجلس قبائل التبو، يقضي بإيقاف إطلاق النار، وفتح جميع الطرقات المغلقة فورا على أن يسري القرار ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.

وأشار القرار إلى أن الكتيبة 160 مشاة ستتولى التمركز ومراقبة وقف إطلاق النار، وإخلاء المرافق المدنية من المسلحين.

وجاء قرار الغزوي بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الذي طالبه بالتدخل من أجل تخفيف معاناة السكان والمدنيين.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة في سبها التي بدأت منذ فبراير الماضي، بالقرب من مقر اللواء السادس وقاعة الشعب، إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة قرابة 55 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، وتهجير ونزوح عدد من سكان المناطق القريبة من الاشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك