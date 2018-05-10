قرار بوقف إطلاق النار في سبها

أصدر آمر منطقة سبها العسكرية المكلف من القيادة العامة “المبروك الغزوي” قرارا إلى اللواء السادس مشاة، ومجلس قبائل التبو، يقضي بإيقاف إطلاق النار، وفتح جميع الطرقات المغلقة فورا على أن يسري القرار ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.

وأشار القرار إلى أن الكتيبة 160 مشاة ستتولى التمركز ومراقبة وقف إطلاق النار، وإخلاء المرافق المدنية من المسلحين.

وجاء قرار الغزوي بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الذي طالبه بالتدخل من أجل تخفيف معاناة السكان والمدنيين.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة في سبها التي بدأت منذ فبراير الماضي، بالقرب من مقر اللواء السادس وقاعة الشعب، إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة قرابة 55 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، وتهجير ونزوح عدد من سكان المناطق القريبة من الاشتباكات.

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