وفد من المهتمين بالشأن الصحي يتفقدون دار رعاية المسنين في مسة

مسة 10 يوليو 2018 (وال ) – تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية المرج حمد عبد السلام والوفد المرافق له متمثل في مدير عيادة الإمام مالك التابعة للإدارة الصحية المرج عبد المنعم بوغزيلية , ومدير الخدمات الصحية توكرة محمد خليفة وعدد من المهتمين بالشأن الصحي دار رعاية المسنين في بلدية مسة.

وجاءت الزيارة لتقديم الدعم النفسي والطبي والمعنوي للنزلاء في دار الرعاية التابعة للهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وتفقد الوفد مكان إقامة وتغذية نزلاء الدار وأوضاعهم واحتياجاتهم الصحية والعلاجية، حيثُ اطلع مشرف الدار الوفد على سبل الإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين.

وثمن الوفد جهود المشرفين والعاملين للخدمة الإنسانية الجليلة التي يقومون بها لهذه الشريحة من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي يعانون منها لغرض الوقوف على تذليلها وتقديم أفضل الخدمات بقدر المستطاع.(وال-مسة)ر إ/ أ د

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