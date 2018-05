المتوسط:

أعلن مدير دائرة توزيع كهرباء جنوب بنغازي، المهندس علي بورزيزة، صيانة المنطقة المتضررة جراء الحرب بالكامل، موضحًا أن الدائرة تمت صيانتها بنسبة 95% ولا تزال هناك فقط نسبة بسيطة بمنطقة قنفوذة تحت الصيانة.

وفي ذات السياق، قال رئيس مكتب التشغيل والصيانة السريعة، بدائرة توزيع جنوب بنغازي، المهندس أبو بكر العشيبي، إن الصيانة تمتد من سيدي منصور إلى منطقة جروثة شاملة منطقة سيدي فرج، الهواري، السيدة عائشة، القوراشة، الفعاكات، حي لبنان، الحي الجامعة، مشروع الصفصفة، أم ارحيمنة، قرية المسامير، قنفوذة، بوصنيب.

وأضاف “العشيبي”، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يوجد عراقيل تواجه دوائر سهل بنغازي، وهي مشكلة التوصيلات الجديدة داخل نطاق الدائرة، موضحًا أنه نظراً لنقص المواد تم إصدار قرار من مدير إدارة توزيع سهل بنغازي بعدم قبول التوصيلات الجديدة.

وتابع: «هناك ضرورة لتوفر المواد الاحتياطية بمخازن الدوائر، فالمناطق التي تقع خارج التخطيط العمراني مثل “منطقة الفعاكات والقوارشة” التي تحتاج إلى أعمدة للضغط العالي.»

ووجه الشكر لإدارة توزيع سهل بنغازي ومساعد مدير الإدارة الذين أثبتوا أنهم أهل للكفاءة، فبسبب حنكتهم ومجهودات المهندسين والفنيين استطعنا إرجاع التيار إلى الأحياء والمنازل المتضررة بمدينة بنغازي.

The post «توزيع كهرباء بنغازي» تعلن صيانة المنطقة المتضررة بالكامل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية