آمر المنطقة العسكرية سبها يحسم الجدل بشأن اشتباكات سبها

وجه آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي خطابا إلى اللواء السادس مشاه ومجلس قبائل التبو بسبها يدعوهم فيه لسحب جميع القناصين من الأماكن المتمركزين بها وفتح جميع الطرقات المغلقة فورا.

وينص الخطاب الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن يكون وقف إطلاق النار ساري المفعول اعتبارا من الساعة 12 اليوم الخميس، مبينا انه تتولى القوة المكلفة من الكتيبة 160 مشاة بالإشراف على وقف إطلاق النار بضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعا الخطاب إلى وقف ” إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الأبرياء ووفاة البعض منهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تخدم المواطن وتؤثر على حياته اليومية”.

وشهدت مدينة سبها اشتباكات متقطعة أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية