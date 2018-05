«البريقة للنفط»:وصول 25 ألف طن بنزين ولا عجز في شهر رمضان

المتوسط:

قال عيد حدوث مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط ، إن 25 ألف طن متري من وقود البنزين وصلت إلى مستودعات شركة البريقة في طبرق والديزل متوفر عن طريق مصفاة طبرق، ولا يوجد عجز في شهر رمضان .

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوقود يصل بنوعيه عبر خطوط بطول 27 كلم وقطر 10 بوصة من رصيف البريقة حتى المستودعات غرب طبرق، ويتم توزيع الوقود بشكل يومي ماعدا الجمعة عن طريق العديد من شركات النقل المحلية وكذلك شركة البريقة.

