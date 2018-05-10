صندوق تحقيق الاستقرار يسلم أوباري سيارات لرش المبيدات

سلم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، سيارة لرش المبيدات لمساعدة الفلاحين على مقاومة الآفات الزراعية وحماية محاصيلهم في أوباري.

وأكد الصندوق في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا