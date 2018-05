المتوسط:

نظمت اليوم الخميس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأممم المتحدة الإنمائي، اجتماعا عدد من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة وبرلمانيات.

وبحسب تغريده لبعثة الأمم المتحدة على تويتر: فيناقش الاجتماع على مدى يومين سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية تحضيرا للانتخابات المقبلة.

