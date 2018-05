المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، موعد صرف مرتبات وحوافز شهر مارس للعاملين بها، مؤكدة أن الأموال الآن تحال للمصارف.

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن موعد صرف المرتبات للعاملين هو اليوم الخميس الموافق 10-5-2018.

