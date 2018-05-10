آخر تطورات الأحداث في مدينة درنة محور لقاء المشري وسلامة

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري إجتماعاً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أمس الأربعاء لبحث آخر تطورات الأحداث في مدينة درنة.

المشري أكد خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على أن استمرار التهديد بالحرب ودخول درنة سيعرض حياة المدنيين للخطر ويعرقل مساعي التوافق والمصالحة.

وبدوره قال سلامة إنه قد تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف الليبي منها لقاءه كل من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية والدول المؤثرة بخصوص درنة.

يشار الى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد أعلن بدء ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة من الجماعات الارهابية الرافضة لأجهزة الدولة والتى تتخذ من دار افتاء المؤتمر العام مرجعية لها.

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