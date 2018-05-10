الثني يبحث المشروعات المقرر تنفيذها في قرنادة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماعه بعضو مجلس النواب المنتصر الحاسي، مشاريع الحكومة المستهدف تنفيذها بالفرع بالبلدي قرنادة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة المشاريع المتفق على تنفيذها في الفرع البلدي قرنادة والتي من بينها استكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة والطريق الرئيسي لها.

ومن بين المشاريع المتفق عليها أيضا استكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية، وتوريد آليات نقل القمامة وآليات لمكتب خدمات الكهرباء بالفرع البلدي قرنادة.

وأصدر الثني خلال الاجتماع تعليماته لذوي الاختصاص لاستكمال مسجد مصعب بن عمير بالمنطقة، ورصف الحي الغربي بالمنطقة، واعتماد مستوصف منطقة قرنادة كمستشفى قروي.

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