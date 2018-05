المتوسط:

دعا السفير الإيطالي لدى ليبيا «جوزيبي بيروني»، إلى إجراء انتخابات في ليبيا والتزام جميع الأطراف بقبول نتائجها.

ونقلت السفارة الإيطالية في تغريده لها بموقع تويتر، عن «بيروني» قوله: «ما هو المطلوب في ليبيا، هو المضي باتجاه الانتخابات بوجود قانون انتخابات متفق عليه، زيادة الأمن والاستقرار والالتزام الكامل من جميع الأطراف مسبقا للقبول بنتائج الانتخابات».

