هيئة الثروة الحيوانية تناقش احتياجات القطاع في شحات

عقدت الهيئة العامة للثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة، اجتماعاً مع المجلس البلدي لبلدية شحات لمناقشة احتياجات القطاعات في البلديات.

وذكر مكتب الإعلام في مجلس البلدي شحات، أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية توفير الأعلاف الحيوانية، ووضع إستراتيجية لها عن طريق الاتصال بشركة المطاحن، والمصرف الزراعي، والموردين من القطاع الخاص .

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه تم مناقشة مشكلة التحصينات الخاصة بالحيوانات، والاحتياجات التي تتطلبها القطاعات في البلديات، والمعوقات التي تواجه المنسقين أثناء القيام بأعمالهم، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة .

يذكر أن الاجتماع تم حضره عميد البلدية المكلف عثمان الميار، ومديري الإدارات والمكاتب في الهيئة العامة للثروة الحيوانية والبحرية، ومنسقي القطاعات في عدد من البلديات.

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