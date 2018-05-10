موظفو مصرف الدم المركزي بسبها يهددون بإغلاقه.. والسبب

تعرض مدير مصرف الدم المركزي سبها يوم امس الاربعاء للتهديد بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة ما أدى إلى حدوث هلع للموظفين داخل مقر العمل.

ووجه موظفو مصرف الدم بسبها، نداء إلى الجهات المسؤولة وإلى المواطنين بصفة عامة للوقوف معهم ومساعدتهم على تأدية عملهم وعدم تكرار هذه الاعتداءات على الموظفين وإلا فسيوقف تقديم جميع خدماته الى المرضى في حال تكرار ذلك.

وتعد هذه المرة هي الثالثة على التوالي التي يتعرض فيها أحد الموظفين والعاملين بالمصرف للتهديد والضرب بالسلاح .

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