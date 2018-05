مدير أمن طبرق يعلن خطة أمنية للدفاع عن «درنة» من المتطرفين

المتوسط:

أعلن مدير أمن طبرق، العقيد ميلود جواد، بدأ خطة أمنية تهدف إلى مواكبة الأحداث التي تشهدها مدينة درنة، والدفاع عن الأهالي مما قد ينجم عن اشتباكات الجيش الوطني مع المتطرفين.

وأوضح “جواد”، في تصريحات متلفزة، اليوم الخميس، أن الخطة الأمنية تتمثل في الدفع بدوريات صحراوية جنوب غرب مدينة طبرق للتمكن من اعتراض أي اختراقات أمنية قد تحدث.

وتابع: «سيتم التشديد على التمركزات الأمنية ودعمها بالعناصر والمعدات والتجهيزات اللازمة بالإضافة إلى وجود تنسيق أمني جيد مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المركزية بهدف حماية وتأمين المواطنين».

وأكد مدير أمن طبرق، أن هناك تنسيقات أمنية تمت مع الأجهزة المختصة لمراقبة المساجد داخل المدينة والتنسيق مع الشئون الاجتماعية حيال إمكانية تأمين مقرات إيواء لأي أسر قد تنزح من مدينة درنة.

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا تقوية التمركزات والبوابات والدوريات الليلية وحماية مركز طبرق الطبي، وكذلك مساعدة ومساهمة الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة وجهات الوافدين.

