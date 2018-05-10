معيتيق يبحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي سبل تدريب دفعة جديدة من حرس السواحل الليبيين

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايدت الوضع العام في ليبيا.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي برامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات والمشاريع التي سيقوم بتنفيذها في البلديات للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها.

ومن جانبها أكدت السفيرة بأن العمل الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات الأيام السابقة عدوان على الشعب الليبي في محاولة لإجهاض الجهود التي تبذل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان بنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام.

وتطرق اللقاء لعملية “صوفيا”والخطوات المتخذة لتدريب دفعة جديدة من منتسبي حرس وأمن السواحل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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