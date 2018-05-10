وزير تعليم المؤقتة يجتمع مع مسؤولي جامعة عمر المختار بالبيضاء

عقد أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، اجتماعا ضم وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي الزوي، ووكيل وزارة التعليم الدكتور مفتاح دخيل، ومدير إدارة الجامعات بالوزارة ورئيس جامعة عمر المختار الدكتور عبدالمطلب بوفروة، والكاتب العام للجامعة ووكيل مساعد جامعة عمر المختار بفرع الجامعة بمدينة القبة ووكيل مساعد جامعة عمر المختار بفرع مدينة درنة وعدد من السادة عمداء الكليات ونقيب أعضاء هيئة التدريس .

ورحب رئيس الجامعة بوزير التعليم والمرافقين واستعرض عدد من القضايا الهامة والمتعلقة بالعملية التعليمية والصعوبات التى تعيق سير العملية التعليمية بالجامعة، كما أوضح بأن جامعة عمر المختار ورغم غياب الدعم المالي منذ عام 2013 ميلادية إلا أنها لم تدخر خلال هذه الفترة جهدا في التواصل مع كافة الجهات المختصة لتوفير المخصصات المالية .

من جهته ثمن الوزير دور الجامعة في استمرار العملية التعليمية، وجهودها المقدمة لاستيعاب الطلاب النازحين من مختلف المدن وتمكينهم من الدراسة، مؤكدا على ضرورة إحالة مذكرات بكافة المشاكل التي تعيق العملية التعليمية بالجامعة واقتراح الحلول لها حتى تتم معالجتها.

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