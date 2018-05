المتوسط:

شكر السفير الإيطالي لدي ليبيا «جوزيبي بيروني»، عمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، على حسن استقباله له في مقر المصلحة.

وقال بيروني، في تغريده له على حسابه بموقع تويتر: «نتطلع إلى استمرار الدعم لضمان إدارة إنسانية و منظمة لعمليات إنقاذ المهاجرين بمنطقة البحث و الانقاذ الخاصة بليبيا، مع التمسك بصلاحيات الدولة الليبية و مبادئ القانون الدولي».

