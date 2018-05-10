جهاز الشرطة السياحية يبحث مع مندوب شرطة الانتربول قضايا الآثار المسروقة من ليبيا

ليبيا – عقد رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار أمس الأربعاء إجتماع تقابلي بمقر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بطرابلس ضم كل من مصلحة أملاك الدولة والآثار، جهاز المدن التاريخية، جهاز الأمن السياحي والهيئة العامة للأوقاف ، مندوب من الشرطة الدولية الانتربول .

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عدد من القضايا وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الآثار ومتابعة عمل مكاتب الحج والعمرة وآلية إصدار أذونات مزاولة العمل لها.

وتطرق الاجتماع لكيفية وضع آلية لمتابعة قضايا الآثار المسروقة والمهربة وإصدار بطاقات حمراء بشأنها.

الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات منها إقامة ورشات عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية بحماية الآثار وجعل هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري يعلن عنها بوقت لاحق.

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