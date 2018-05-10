مركز سبها الطبي : استقبلنا جثامين شاب وفتاة مصابين بأعيرة نارية أمس الاربعاء

ليبيا – كشف أحد عناصر التمريض بقسم العناية الفائقة بمركز سبها الطبي عن إستقبال القسم أمس الأربعاء قتيلين إثر تعرضهم لإصابة بأعيرة نارية.

المصدر أوضح بحسب المكتب الإعلامي للمركز أن الجثمان الأول يعود لشابة تدعى “نادية علي” تبلغ من العمر 18 سنة من سكان منطقة الثانوية حيث كانت مصابة بعيار ناري في القلب وعلى أثر الإصابة فارقت الحياة أما الجثمان الآخر فكان لشاب يدعى “مرعى مسعود” يبلغ من العمر 33 سنة دخل للقسم جراء إصابته بعيار ناري في الرأس.

وأشار المصدر إلى وصول جثة مجهولة الهوية للمركز في ذات توقيت وصول القتيلين المذكورين أعلاه حيث تم إحضارها للمركز من قبل أفراد الشرطة والتعرف عليها فيما بعد ليتضح أنها تعود لرجل ستيني سوداني الجنسية ظهرت عليه أثار التعذيب.

أحد عناصر التمريض أكد على أن مركز سبها الطبي يستقبل ضحايا الإنفلات الأمني الواقع بالمدينة بشكل شبه يومي.

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