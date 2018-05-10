إيطاليا تتعهد بتقديم 1.5 مليون يورو لليونيسف لتطوير بيئة اجتماعية داعمة للحقوق في ليبيا

قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالتعهد بتقديم 1.5 مليون يورو لبرنامج تنفذه اليونيسف يهدف إلى تطوير بيئة اجتماعية داعمة للحقوق القائمة على حكم عادل وديمقراطي ومفتوح في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على سلامة الطفل.

حيث ينوي البرنامج الاستثمار في مستقبل ليبيا، مما ساهم في السابق في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، كما سيتم تحقيق ذلك من خلال دعم الإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية في تطوير السياسات التي تدعم الأطفال وسوف تساهم في توفير الخدمات العامة لمواطني ليبيا في مجالي الصحة والتعليم.

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