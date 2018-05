مدير أمن سرت يعلن وجود تحركات لـ«داعش» جنوب المدينة

المتوسط:

أعلن مدير أمن سرت، العقيد معيوف المعداني، وجود تحركات لتنظيم داعش جنوب شرق المدينة، موضحًا أن قوة حماية وتأمين البلدية رصدت تحركات أربع سيارات أول أمس الثلاثاء لجماعات إرهابية.

وأضاف “المعداني”، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن قوة حماية سرت رصدت 4 سيارات في منطقة وادي يرجح تبعيتها للتنظيم الإرهابي، مؤكدًا أنه لايزال العمل مستمر لكشف بؤر الإرهابيين في المنطقة وتحقيق الأمن.

وأكد مدير أمن سرت، أن قوة الحماية حذرت قبل أيام من تحركات لداعش في الوديان جنوب شرق البلدية أبرزها وادي “بي” ووداي “رمل”، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرق سرت.

يشار إلى أن مدينة سرت شهدت حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار مكثف للدوريات، على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرقي المدينة، والتي وتبنى داعش مسئوليته.

