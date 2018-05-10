داخلية الوفاق تنفي وجود حساب للوزير على تويتر

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وجود أي حساب باسم وزير الداخلية عبد السلام عاشور، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية، أن “جميع الحسابات بمختلف أشكالها وأنماطها علي شبكة التواصل تحت الرقابة الأمنية خاصة في ما يتعلق بقياداتها ومكوناتها”.

وحثت الداخلية، في بيانها، المواطنين كافة على عدم الانجرار إلى “العبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة والقانون”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الرقمية المختصة بمكافحة جرائم المعلومات بوزارة الداخلية رصدت وجود حسابات مزورة باسم وزير الداخلية على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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