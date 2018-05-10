اجتماع نسائي برعاية أممية لبحث هذه الموضوعات

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعا يضم عدد من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة وبرلمانيات.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” ان الاجتماع الذي يتواصل ليومين يبحث سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية تحضيرا للانتخابات القادمة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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