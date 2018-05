مديرية أمن طرابلس والسفير الإيطالي يشيدان بـ«مهرجان لون للأطفال»

المتوسط:

أشاد كل من جوزيبي بيروني، السفير الإيطالي لدى ليبيا، ومديرية أمن طرابلس بمهرجان لون للأطفال، الذي استهدف كوبري الودان في طريق الشط في طرابلس.

وقال بيروني، في تغريده له على حسابه بموقع تويتر:« أطفال و شباب يرسمون الحياة على جدران كوبري الودان بطرابلس.، كم من أمل و جمال في هذه الرسومات، يجب أن يكون لأطفال ليبيا مستقبل يسوده السلام و ملئ بالفرص».

فيما قالت مديرية أمن طرابلس، في منشور على صفحتها بالفيس بوك، أطفالنا هم الأمل و بعيونهم يرسمون مستقبل هم يحلمون أن يعيشوا فيه وهذا ما لمسناه منهم في مهرجان لون للأطفال، الذي استهدف كوبري الودان في طريق الشط، عندما قاموا بطلائه بمساعدة الكبار والرسم عليه برسومات تعبر عن ما يجول في خاطرهم وما يطمحون أن تكون عليه البلاد في المستقبل.

