المشري خلال لقائه سلامة: دخول درنة يعرقل مساعي التوافق والمصالحة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المبعوثَ الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأربعاء، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث آخر تطورات الأحداث في مدينة درنة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الرئيس أكد خلال اللقاء أن استمرار التهديد بالحرب ودخول درنة سيعرض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل مساعي التوافق والمصالحة».

من جهته، قال المبعوث الأممي إنه تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف الليبي، والتقى كلاً من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية والدول المؤثرة بخصوص درنة.

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