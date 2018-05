«بلدي تاورغاء» يطالب «السراج» بنتائج حل مشكلة النازحين

المتوسط:

طالب المجلس البلدي تاورغاء، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الإعلان عن نتائج حل مشكلة النازحين، وأخر ما توصل إليه مع الممانعين لعودة أهالي تاورغاء والإجراءات المتخذة من طرفه.

وأعرب المجلس، في بيان، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، عن شكره لكافة الجهود المبذولة من قِبل جميع الأطراف لحل هذه الأزمة.

وأكد مجلس تاورغاء، أن عودة النازحين والأهالي إلى ديارهم حق شرعي دون قيد أو شرط، مشددًا على ضرورة تحقيقه.

وجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة في مدينة مصراتة تمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري، في ظل ظروف متدهورة تمر بها الأسر العالقة في مخيمات صحراوية مؤقتة تفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.

